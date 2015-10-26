Два человека пострадали в тяжелом ДТП на о. Русский

В ночь с 3 на 4 апреля на повороте на Канал Mazda Familia врезалась в Honda Civic, которая от удара перевернулась. Два человека получили травмы.

Со слов водителя Familia, он двигался со стороны ДВФУ и намеревался повернуть на Канал. Мужчина отметил, что справа в этот момент никого не было, и он начал свой маневр. В это же время с Русского моста в направлении ДВФУ ехал Honda Civic. Familia врезалась в левый бок Civic, от удара последний вылетел с дороги, врезался в бетонную плиту, после чего несколько раз перевернулся.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, для экипажа Honda вызвали скорую, прибывшие врачи оказали девушке-пассажирке и водителю помощь. Хозяин машины от госпитализации отказался, а девушку доставили в больницу. Оба автомобиля получили серьезные повреждения и покинули место ДТП в кузове эвакуатора.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.











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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]