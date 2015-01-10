Что случилось с Артемом Ч.?

Во Владивостоке благополучно и быстро закончились поиски двенадцатилетнего Артема, который ушел с детской площадки в районе Постышева, а домой так и не добрался. В поисках школьника принимало большое количество горожан вместе с полицейскими.

Все началось с того, что мальчик попрощался с друзьями и пошел домой. Через 40 минут прохожие нашли школьный рюкзак с сотовым телефоном мальчика на остановке "Больница рыбаков". Горожане позвонили родителям Артема и вскоре информация о пропаже ребенка распространилась по автомобильным группам и другим ресурсам Сети.

Сами участники поисков удивлялись друг другу, тому, что так много людей приехали помочь в поисках мальчика. Вскоре стало известно, что Артема нашли в районе Второй речки. Мальчик просто загулялся и пришел к одному из родственников, который и доставил школьника домой, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети Владивостока.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]