Радиопередача "Дачный вопрос" от 22.03.18

Тема: Лилия

Лилия (лат. Lilium) — многолетнее цветковое растение, относится к классу однодольные, порядку лилиецветные, семейству лилейные, роду лилия. Эти красивые цветы известны с древних времен. Изображение лилии встречается на фресках, вазах, монетах разных древних цивилизаций — Греции, Рима, Египта, Персии. У многих народов этот цветок считается символом чистоты, невинности, непорочности. Название лилия в переводе с древнекельтского обозначает «белизна», а с древнегалльского – «белый-белый». О том, как вырастить лилию на своем дачном участке нам рассказала директор сети магазинов «Зеленый исток» Надежда Шалковникова.

Гость Студии: Надежда Шалковникова

Беседовала: Кристина Радченко

К.Р — Надежда, чтобы понять, что представляет из себя лилия, предлагаю рассмотреть ее с точки зрения строения

Н.Ш. - Лилии имеют луковицу, представляющую собой укороченный стебель и состоящую из отдельных, примыкающих друг к другу чешуек. В период вегетации в них откладываются запасы питательных веществ. Летом они нарастают, начиная от центра луковицы. Внешние чешуйки периодически отмирают. Из каждой чешуйки, отделенной от луковицы, может образоваться новая луковица. В зависимости от вида, луковицы имеют различный цвет.

К.Р. - В результате скрещивания появилось более 10 тысяч видов лилий

Н.Ш. - Хочу описать самые популярные в нашем регионе виды лилий: Азиатские гибриды лилий, Длинноцветковые гибриды, Трубчатые, Восточные, Межвидовые.



Подробнее в аудиоверсии





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]