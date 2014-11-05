Мошенник из Хасанского района продавал во Владивостоке несуществующую красную икру
В полицию Владивостока обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. В ходе проведения доследственной проверки стражи порядка установили, что злоумышленник разместил в сети Интернет объявление о продаже деликатесных морепродуктов ниже рыночной стоимости. После обращения потенциального покупателя он сообщил, что для приобретения 10 килограммов красной икры необходимо перевести на его банковскую карту 20 тысяч рублей. Получив деньги, мужчина перестал выходить на связь.
По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 28-летнего жителя Хасанского района, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Расследование уголовного дела завершено. Доказана причастность обвиняемого к совершению преступления.
Уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину) передано в суд для рассмотрения по существу.
Подсудимому могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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