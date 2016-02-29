«Вести: Приморье. Интервью»: Андрей Горелов: Выборы в Находкинскую ГО могут признать недействительными
«Вести: Приморье. Интервью» с Андреем Гореловым, главой Находкинского городского округа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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