Огнеборцы потушили частный дом в приморском селе Васильевка

3 апреля в 15.53 на пульт пожарной охраны Михайловского муниципального района поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном в селе Васильевка на улице Ленинской. Незамедлительно в 16.05 на место происшествия прибыли пожарные и приступили к тушению. Во время проведения разведки огнеборцы установили, что в горят: веранда дома, мебель внутри помещения и частично чердачные перекрытия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, в 16.08 пожар был локализован, в 16.45 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 36 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Не пострадали от огня и вблизи расположенные объекты.

На тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]