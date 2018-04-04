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Владивосток стал конечной точкой "тотального путешествия"

Владивосток стал конечной точкой

Владивосток стал конечной точкой «тотального путешествия». Организаторы и эксперты международной образовательной акции «Тотальный диктант» преодолели более 5-ти тысяч километров по дорогам России. Они стартовали из Новосибирска, это родина акции, и отправились во Владивосток, который в этом году выбран местом проведения «Тотального диктанта». Таким образом организаторы рассчитывают заложить новую традицию - путешествий из предыдущей столицы проекта в новую, сообщает "Вести: Приморье". 

Пообщаться с участниками автопробега можно будет сегодня в 13 часов на центральной площади города. Прямо здесь жителям Владивостока предложат написать небольшую проверочную работу. А оценить свои знания по русскому языку приморцы смогут уже 14-го апреля, стать участником «Тотального диктанта» приглашают всех желающих.

Больше фото: @vestiprim


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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