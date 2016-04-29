Покупатели ринулись на авторынок "Зеленый угол" во Владивостоке

В марте 2018 года продолжилась интенсивная поставка «свежих» машин на авторынок рынок «Зеленый угол» во Владивостоке. Площадка и так заполнена почти на 100%, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на автомобильнй портал Drom.ru.

Много машин разных моделей, часто попадаются гибриды. Помимо традиционно востребованных разновидностей Toyota Prius все чаще можно увидеть Honda Vezel, Toyota Camry, Vellfire, Alphard, Harrier, Aqua.

Покупателей на рынке стало заметно больше по сравнению с предыдущими месяцами. Возможно, это связано c потеплением, а может и с грядущим повышением утилизационного сбора для юридических лиц.

Ожидается, что из-за повышения утильсбора самые востребованные автомобили с объемом двигателя от 1 до 2 литров подорожают примерно на 150 тысяч рублей. А пока есть выбор, нет проблем с документами и ЭРА-ГЛОНАСС — люди потянулись за покупками.



Примеры цен на машины за март на автомобильном рынке Владивостока

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]