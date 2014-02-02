Покупатели из Якутии и Сибири заполонили авторынок в Уссурийске
На фоне грядущего повышения цен на пробежные иномарки авторынок в Уссурийске демонстрирует устойчивую динамику в росте ассортимента и количества покупателей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на автомобильный портал Drom.ru. Особенно активно приезжают и торгуются покупатели из Сибири и Якутии.
Машин стабильно много и хоть свободное место еще есть, но выбрать есть из чего. В сегменте кей-каров неплохой выбор от 265 тысяч рублей за 5-дверные Daihatsu Mira, а вот MMC eK-wagon гораздо меньше.
От Suzuki представлен только Jimny, а Nissan придется поискать. Toyota Aqua постепенно занимает часть ниши в продажах от Prius. Во многом благодаря цене — эту модель уже попробовали не только таксисты.
Остальное представлено самым привычным набором от Nissan Serena до Toyota Alphard и Toyota Estima.
Примеры цен на машины за март на автомобильном рынке Уссурийска
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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