Приморцы бьют тревогу: опасные сообщения приходят на мобильные телефоны детей

Приморцы бьют тревогу. Их детям на мобильные телефоны стали приходить сообщения, подстрекающие к суициду.

Публикуем фото одного из таких сообщений. Под видом игры ребенку предлагается проснуться ночью, включить газ и идти спать, при этом строго запрещается рассказывать обо всем родителям.

Родителям следует внимательнее следить за своими детьми и чаще проверять сообщения, приходящие на мобильные телефоны их чад.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]