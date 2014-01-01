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Приморцы бьют тревогу: опасные сообщения приходят на мобильные телефоны детей

Приморцы бьют тревогу: опасные сообщения приходят на мобильные телефоны детей

Фото: Социальные сети

Приморцы бьют тревогу. Их детям на мобильные телефоны стали приходить сообщения, подстрекающие к суициду.

Публикуем фото одного из таких сообщений. Под видом игры ребенку предлагается проснуться ночью, включить газ и идти спать, при этом строго запрещается рассказывать обо всем родителям.

Родителям следует внимательнее следить за своими детьми и чаще проверять сообщения, приходящие на мобильные телефоны их чад.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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