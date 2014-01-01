Приморцы бьют тревогу: опасные сообщения приходят на мобильные телефоны детей
Приморцы бьют тревогу. Их детям на мобильные телефоны стали приходить сообщения, подстрекающие к суициду.
Публикуем фото одного из таких сообщений. Под видом игры ребенку предлагается проснуться ночью, включить газ и идти спать, при этом строго запрещается рассказывать обо всем родителям.
Родителям следует внимательнее следить за своими детьми и чаще проверять сообщения, приходящие на мобильные телефоны их чад.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
09.01.2018 Над Приморьем пролетел НЛО?
-
30.11.2016 В Приморье разоблачили мошенника, который похищал деньги из банков через мобильники
-
14.10.2016 В Приморье отменили сотовый "коммунизм"
-
04.09.2016 В Приморье включен аварийный межсетевой роуминг
-
11.03.2015 Жители Владивостока сообщают о мошенническом списании средств с банковских карт
-
01.01.2014 Рособрнадзор с января официально запретит использовать мобильные телефоны во время ЕГЭ
Добавить комментарий