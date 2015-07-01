В Приморье задержана контрабанда дериватов кабарги стоимостью 7,6 млн рублей

Крупную партию объектов дикой фауны стоимостью 7,6 млн рублей изъяли сотрудники Дальневосточной оперативной таможни у членов организованной преступной группы. Почти 5,5 кг высушенных и замороженных желез 203 особей самца кабарги были подготовлены ими к нелегальному вывозу в Республику Корея. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-секретаря Дальневосточной оперативной таможни Татьяну Шичанину.

Нелегальный вывоз из России дериватов ценных диких животных организовал 58-летний житель Владивостока. Помогал ему в этом его родной брат. Совместно они приобрели у приморских охотников железы кабарги и готовили их к отправке за границу под видом продуктов питания.

Первую партию дериватов, более трех килограммов, подельники передали члену экипажа судна для отправки контрабандой в Республику Корея. Однако моряк, осознав опасность соучастия в преступлении, в ходе таможенного и пограничного контроля при убытии судна из России добровольно выдал свертки с замороженными и высушенными железами кабарги таможенникам.

Вторую партию товара, весом 2,4 кг, подготовленную для нелегального вывоза из России, оперативники ДВОТ изъяли в ходе обыска в квартире одного из братьев.

По заключению экспертов для формирования всех партий дериватов было уничтожено 203 особи самцов дикой кабарги.

По данным фактам ДВОТ возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Попытка контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере организованной группой».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]