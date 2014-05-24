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Жительница Владивостока, пытавшаяся продать госнаграды своих родственников, предстанет перед судом

Жительница Владивостока, пытавшаяся продать госнаграды своих родственников, предстанет перед судом

Фото: Транспортная полиция

Сотрудники уголовного розыска Владивостокского линейного управления  МВД России на транспорте задержали 44-летнюю жительницу краевого центра, когда она пыталась продать госнаграды СССР, а также именные удостоверения.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на транспортных полицейских, женщина разместила в интернете объявление о продаже двух государственных наград СССР: «Медаль Жукова» и «Ветеран труда», оценив их в 3 250 рублей. Государственную награду «Медаль Жукова» женщина получила в безвозмездное владение от своего умершего прадеда, а нагрудную медаль «Ветеран труда» — от умершей тети. Теперь против женщины возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до трех месяцев или штрафом.

Решения суда обвиняемая будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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