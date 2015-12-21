Взял вину на себя - во имя веры

Шесть лет назад во Владивостоке произошло ДТП: джип BMW сбил мужчину и женщину. А сегодня в уголовном деле выясняются новые скандальные подробности. Как уверяет бывший адепт «Дома жизни», признаться в том, чего он не совершал, его попросил один из лидеров религиозной организации.

Скандальные подробности подмены смотрите специальном телерасследовании Сергея Станчика в программе "Вести:Приморье" на телеканале "Россия24" 4 апреля в 22-00.



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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]