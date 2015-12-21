Взял вину на себя - во имя веры
Шесть лет назад во Владивостоке произошло ДТП: джип BMW сбил мужчину и женщину. А сегодня в уголовном деле выясняются новые скандальные подробности. Как уверяет бывший адепт «Дома жизни», признаться в том, чего он не совершал, его попросил один из лидеров религиозной организации.
Скандальные подробности подмены смотрите специальном телерасследовании Сергея Станчика в программе "Вести:Приморье" на телеканале "Россия24" 4 апреля в 22-00.
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
13.01.2017 Тяжелое ДТП произошло в Хороле
-
05.10.2016 Во Владивостоке электропоезд насмерть сбил женщину
-
05.10.2016 В Уссурийске таксист сбил подростка на пешеходном переходе
-
24.05.2016 В районе Тополиной аллеи во Владивостоке джип сбил женщину
-
09.04.2016 Во Владивостоке таксист сбил на тротуаре женщину с ребенком
-
21.12.2015 В районе «Картинной галереи» во Владивостоке автомобиль сбил пешехода
Добавить комментарий