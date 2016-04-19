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Анонс на 5 апреля

5 апреля во Владивостоке с 9.00 до 18.00 будет организовано мероприятие, направленное на профилактику аварийности с участием пешеходов. Для проведения рейдового мероприятия будет задействовано максимальное количество нарядов ДПС, сформированы дополнительные группы, учтен анализ аварийности дорожных происшествий с участием пешеходов.

5 апреля во Владивостоке в 11.00 в офисе «Земли леопарда» (100-летия Владивостоку, 127) пройдет пресс-конференция по случаю дня рождения нацпарка.

5 апреля во Владивостоке в 11.00 пройдет пресс-тур по ТЭЦ «Восточная» (ул. Снеговая, 22).

5 апреля во Владивостоке в 16.00 в Музейно-выставочном комплексе ВГУЭС состоится вернисаж выставки «Взяв в соавторы бумагу».

5 апреля — Международный день супа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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