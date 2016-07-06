Поход в салон красоты превратил жительницу Владивостока в "аватара" (фото)
Жительница Владивостока опубликовала в популярном инстаграм-паблике фотоотчет о своем неудачном походе в один из городских салонов красоты, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на #Отзывы Владивосток Кафе Еда.
Вот как описала свои злоключения сама горожанка: "Хотелось поделиться горьким опытом. Лицо испортили очень сильно процедурой плазмо лифт. Результата, как говорится на лице, за 16000 тысяч, оказался плачевным, теперь я «аватар».
Просьба была подтянуть веко верхнее и подтяжка лица. Вместо этого мне сделали веко и носогубные складки почему то, хотя моя цель была озвучена несколько раз. Вот лицо до, оно было ровным и видно что без тонального крема. Прошло полтора месяца. Лицо как будто после ветрянки, не ровное и как будто в веснушку 😔"
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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