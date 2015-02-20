Приморье готовится к открытию сезона маломерной навигации и купания

Открытие навигационного сезона для маломерных судов на водных объектах в Приморье планируется 15 апреля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на приморское МЧС.

Главному управлению МЧС России по Приморскому краю рекомендовано до 30 июня провести освидетельствование баз для стоянок маломерных судов, мест организованного массового отдыха на водных объектах края, а до 31 мая совместно с департаментом гражданской защиты организовать взаимодействие привлекаемых сил и средств спасания на воде к проведению спасательных работ на водных объектах.

Главам муниципальных образований Приморья поручено до 18 мая определить сроки купального сезона, места организованного купания и отдыха населения на водных объектах, привести их в соответствие с установленными правилами требованиями к пляжам и местам массового отдыха у воды, обеспечить безопасность населения на пляжах и местах массового отдыха у воды. Также муниципальные власти должны провести занятия с учащимися о мерах по обеспечению безопасности на водных объектах и пляжах.

Места несанкционированного купания населения в Приморье будут оборудованы информационными и предупреждающими знаками, баннерами о запрете и опасности купания.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]