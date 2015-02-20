Приморье готовится к открытию сезона маломерной навигации и купания
Открытие навигационного сезона для маломерных судов на водных объектах в Приморье планируется 15 апреля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на приморское МЧС.
Главному управлению МЧС России по Приморскому краю рекомендовано до 30 июня провести освидетельствование баз для стоянок маломерных судов, мест организованного массового отдыха на водных объектах края, а до 31 мая совместно с департаментом гражданской защиты организовать взаимодействие привлекаемых сил и средств спасания на воде к проведению спасательных работ на водных объектах.
Главам муниципальных образований Приморья поручено до 18 мая определить сроки купального сезона, места организованного купания и отдыха населения на водных объектах, привести их в соответствие с установленными правилами требованиями к пляжам и местам массового отдыха у воды, обеспечить безопасность населения на пляжах и местах массового отдыха у воды. Также муниципальные власти должны провести занятия с учащимися о мерах по обеспечению безопасности на водных объектах и пляжах.
Места несанкционированного купания населения в Приморье будут оборудованы информационными и предупреждающими знаками, баннерами о запрете и опасности купания.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
27.06.2017 Пока только 18 приморских пляжей пригодны для отдыха
-
07.06.2017 Водоемы Уссурийска непригодны для купания
-
11.04.2017 В Приморском крае открывается навигация маломерных судов
-
07.04.2017 Навигация маломерных судов открывается в Приморье
-
25.04.2016 На пляжах Приморья усилят меры безопасности
-
20.02.2015 В Приморье выставят спасательные посты в местах массового скопления рыбаков
Добавить комментарий