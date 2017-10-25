За прошедшую неделю средства автофиксации выявили свыше 9 тысяч нарушений ПДД на дорогах Приморья



В регионе за прошедшую неделю по результатам обработки фотофактов за различные нарушения Правил дорожного движения возбуждено 9 тыс. 312 дел об административных правонарушениях. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК. Сумма наложенных штрафов составила 4 млн 917 тыс. 250 рублей. Из них по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 12.9 (превышение установленной скорости движения) вынесено 7 тыс. 550 постановлений о наложении штрафа на сумму 3 млн 759 тыс. 250 рублей, 12.16 (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) – 370 дел на сумму 538 тыс. 500 рублей, 12.19 (нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (остановка на пешеходном переходе и на тротуаре) – 1 тыс. 392 дела на сумму 619 тыс. 500 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]