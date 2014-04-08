Уссурийцы стали чаще давать детям необычные имена

Наиболее популярными именами в последнее время, по информации управления ЗАГС, для мальчиков являются Артем, Матвей, Кирилл и Михаил, для девочек – София, Арина, Анна, Валерия. Между тем, есть уссурийцы, которые дают своим детям редкие и необычные имена. Так, за последние три месяца в Уссурийске появились мальчики Савва, Ерофей, Ермак, Феликс и девочки Лада, Анелия, Вирсавия, Сантана, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на adm-ussuriisk.

Всего в первом квартале 2018 года было выдано 629 свидетельств о рождении детей, зарегистрировано 4 двойни. Количество родившихся в этом году по сравнению с отчетным периодом прошлого года увеличилось на 29 малышей. Количество зарегистрированных браков также увеличилось на 13. В тоже время уменьшилось количество составленных актов о смерти (на 4 меньше, чем в 1 квартале 2017 года) и о расторжении брака (на 16).

За последние три месяца 330 пар заключили брак, из них в торжественной обстановке – 232 пары. Наибольшее количество мужчин и женщин, которые создали семью в 1 квартале 2018 года, достигли возраста от 25 до 34 лет.

Отметим, за три месяца 2018 года управлением ЗАГС администрации Уссурийского городского округа зарегистрировано 1994 акта гражданского состояния, из них о рождении детей – 629, о смерти – 630, о заключении брака – 330, о расторжении брака – 251, об установлении отцовства – 115, об усыновлении – 9, о перемене имени – 30.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]