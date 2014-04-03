Во Владивостоке открылась регистрация на всемирную акцию «Тотальный диктант»

В столице тотального диктанта этого года открылась регистрация на всемирную образовательную акцию. Для жителей и гостей края в субботу, 14 апреля, в 15.00 будут открыты более 40 площадок, сообщает «Вести: Приморье»

По словам организаторов, выбрать удобную площадку для написания диктанта уже можно на официальном сайте проекта totaldict.ru. Принять участие в акции может любой желающий независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Главное условие – уметь писать по-русски.

Как рассказал «Вестям: Приморье» координатор проекта во Владивостоке Вячеслав Беляков, площадки по проверке грамотности в этом году откроются - в вузах, школах и библиотеках, в Приморском Океанариуме и в краевой филармонии. Кроме того, диктант напишут даже в небе: пассажиры самолета, отправляющиеся из Владивостока в Новосибирск, также смогут проверить свои знания русского языка».

Напомним, Владивосток одержал победу в конкурсе на звание столицы всемирной акции и стал главным городом проекта в 2018 году – именно сюда приедет автор диктанта Гузель Яхина, чтобы прочитать его для всех участников. Акция стартует 14 апреля 2018 года в атриуме Дальневосточного федерального университета. Кроме того, с площадки будет вестись официальная трансляция на сайте totaldict.ru. За звание столицы проекта боролись 16 городов.

Для справки: Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее задача – дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка, пробудить интерес к повышению грамотности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]