Самосвал упал с моста во Владивостоке

Самосвал перевернулся во Владивостоке во вторник в районе Народного проспекта. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, по словам очевидцев, рулевой самосвала свернул с Народного проспекта напротив Педучилища в сторону железнодорожного тоннеля на 3-й Рабочей.

Как произошло опрокидывание, не известно: возможно, под колесами груженой машины поплыл грунт, может быть, мостик, по которому ехал самосвал, не был рассчитан на такой вес — автомобиль завалился на бок и оказался в канаве.

Для разработки спецоперации по вызволению самосвала на месте происшествия собрался целый консилиум, участники которого с озадаченными лицами ходили вокруг машины.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]