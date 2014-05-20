Самосвал упал с моста во Владивостоке
Самосвал перевернулся во Владивостоке во вторник в районе Народного проспекта. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на newsbox24.tv, по словам очевидцев, рулевой самосвала свернул с Народного проспекта напротив Педучилища в сторону железнодорожного тоннеля на 3-й Рабочей.
Как произошло опрокидывание, не известно: возможно, под колесами груженой машины поплыл грунт, может быть, мостик, по которому ехал самосвал, не был рассчитан на такой вес — автомобиль завалился на бок и оказался в канаве.
Для разработки спецоперации по вызволению самосвала на месте происшествия собрался целый консилиум, участники которого с озадаченными лицами ходили вокруг машины.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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