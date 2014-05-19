В Приморье объявлен региональный конкурс «Семья года»

Объявлен региональный конкурс «Семья года Приморского края». В муниципальных образованиях края начался прием документов от семей, которые готовы претендовать на звание лучших в 2018 году.

Участниками конкурса могут стать семейные пары с детьми в зарегистрированном браке, которые являются гражданами Российской Федерации и проживают на территории Приморья.

Семьи могут претендовать на победу в следующих номинациях: «Многодетная семья»; «Молодая семья»; «Сельская семья»; «Золотая семья России»; «Семья – хранитель традиций».

Региональный этап конкурса завершится до 15 июня. Семьи, победившие в нем, будут номинированы для участия во всероссийском этапе, который пройдет до 15 июля.

Информация о проведении всероссийского конкурса «Семья года» размещена на официальном сайте Минтруда России. С порядком проведения и списком документов семьи могут ознакомиться также на интерактивном портале департамента труда и социального развития Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]