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СКР обвинил в халатности экс-и.о. директора департамента обрнауки Приморья

СКР обвинил в халатности экс-и.о. директора департамента обрнауки Приморья

В Приморском крае предъявлено обвинение в халатности сотруднику краевой администрации, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Приморскому краю.

 Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю предъявлено обвинение бывшему и.о. директора департамента образования и науки Приморского края. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, в 2016 году обвиняемая, исполняя обязанности директора департамента образования и науки Приморского края, при реализации  государственной программы Приморского края, в частности  подпрограммы  №5 «Обеспечение жилыми помещениями  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  на 2013-2020 годы, не приняла  своевременных мер по организации  в департаменте надлежащей работы по этому направлению, и не проконтролировала обоснование (максимальной) цены контрактов на основе реальной рыночной ценовой информации о стоимости жилых помещений. В результате проявленной халатности произведено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 2 млн рублей, что повлекло крупный ущерб бюджету Приморского края.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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