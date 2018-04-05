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Налоговая служба обязательностью не страдает?

Налоговая служба обязательностью не страдает?

На WhatsApp "Вести:Приморье" поступила возмущенное письмо на действия налоговой службы Фрунзенского района Владивостока. Вечером 4 апреля налогоплательщик из Владивостока, возвращаюсь после рабочего дня, достал из почтового ящика заказное письмо, в котором ему сообщалось, что утром этого же дня он должен был прибыть на специальную комиссию в ФНС, что бы "покаяться в своих долгах". По данным ФНС, долг сформировался более 10 тысяч рублей!!!

"И это при том, что никаких платежек я от них не получал. На сайтах Фнс и Госуслуги у меня долгов нет", - пишет наш подписчик (его полные налоговые данные есть в редакции- прим.). 

Особенно возмущает горожанина необязательность оповещения со стороны ФНС. "Самое интересное как осуществляется логистика во Фрунзенском отделении ФНС: уведомление мне выписано 26.03, на почту входящее 02.04, из почты вышло письмо 03.04, а 04.04 я должен был явиться на комиссию. Вопрос к руководству ИФНС РФ по Фрунзенскому району Владивостока: Они не видят издевательства в этих цифрах?", - пишет наш подписчик. 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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