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На юге Приморья лед "выполз" на берег (видео)

На юге Приморья лед

Красивое и редкое явление: движение льда на берег зафиксировано на юге Приморья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на #Погода 25 регион.

По сообщению подписчицы этого паблика, видео было снято 4 апреля в поселке Посьет. На кадрах видно, как лед с приличной скоростью выползает на берег и перекрывает движение по прибрежной дороге. По словам эксперта паблика, это происходит благодаря сильному потоку ветра с моря.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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