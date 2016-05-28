На юге Приморья лед "выполз" на берег (видео)

Красивое и редкое явление: движение льда на берег зафиксировано на юге Приморья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на #Погода 25 регион.



По сообщению подписчицы этого паблика, видео было снято 4 апреля в поселке Посьет. На кадрах видно, как лед с приличной скоростью выползает на берег и перекрывает движение по прибрежной дороге. По словам эксперта паблика, это происходит благодаря сильному потоку ветра с моря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]