Почти 4 года условки получил приморец за нападение на полицейского

Пьяный 28-летний житель Артема напал на полицейского во время задержания. В январе в полицию Артема поступило сообщение о краже по улице Сучанской. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Специалисты установили личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 28-летний житель Артема. Во время задержания мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полицейские решили доставить подозреваемого в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Однако подозреваемый, не желая следовать в отдел полиции, стал сопротивляться и напал на полицейского. В результате оперуполномоченному уголовного розыска были причинены телесные повреждения.

В СО СК РФ возбудили уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации (Применение насилия в отношении представителя власти).

Артемовский городской суд признал подсудимого виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции и назначил ему наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]