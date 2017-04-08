Стало известно, где пройдет самый сильный снегопад (карта погоды)
Вечером 5 апреля к южным районам Приморского края подойдет теплый фронт от южного циклона, который испортит погоду на юге края ночью и днем 6 апреля, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Маглипогода.
Сегодня вечером на юго-западе края начнутся осадки. Местами ожидается усиление южного ветра. Ночью на юге края пройдут небольшие, местами умеренные осадки. Утром на юго-востоке края местами пройдут небольшие осадки. На дорогах в южных районах местами гололедица.
Наиболее сильные осадки ночью пройдут в Хасанском районе! На остальной территории края ожидается облачная погода, в основном без осадков, в центральных районах местами возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью от -8 °С на северо-востоке края и до +1 °С на южном побережье края.
Днем 6 апреля на юге края также погоду будет определять теплый фронт. На юге края облачно, местами пройдут небольшие осадки в виде снега с дождем. На остальной территории края переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер слабый. Температура днем +2 °С +10 °С.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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