«Примавтодор» закупил в Беларуси 56 единиц новой спецтехники. И это только начало. На содержании компании сегодня более семи тысяч километров дорог по всему краю, поэтому предприятию необходима надежная и легкая в обслуживании техника. Шесть новеньких тракторов уже доставлены во Владивосток, на очереди еще 24.

Александр Потинихин, начальник участка пригородного филиала «Надеждинский» АО «Примавтодор»: «Они просты в эксплуатации, в ремонте, запчасти на них всегда есть. Они зарекомендовали себя с хорошей стороны. У нас город не на равнине, а на сопках весь находится, поэтому они все «четырёхвэдовые», словом очень практичные трактора».

Сегодня в крае действует пятилетняя программа по обновлению техники регионального лидера дорожной отрасли. Только в этом году на модернизацию парка «Примавтодора» из краевого бюджета будет направлено 454 млн рублей.

«Беларусы» не только удобны в эксплуатации, но и универсальны. Благодаря навесному оборудованию, которое легко заменить, трактор из летней косилки можно быстро превратить в зимний снегоуборщик с навесной щеткой и ледорубом.

Роман Симонов, главный механик АО «Примавтодор»: «Сейчас на аварийно-восстановительные работы в первую очередь. Будем устанавливать на них навесные фрезы и аварийно-восстановительные работы будут проводиться по всему краю, на все филиалы будут распространяться».

Совсем скоро автопарк пополнят так называемые «пылесосы», они будут приводить в порядок тротуары и обочины по гостевому маршруту. Всего за этот период на обновление дорожной и строительной техники направят 1,5 миллиарда рублей из краевого бюджета.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]