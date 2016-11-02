«Примавтодор» закупил 56 единиц новой спецтехники. Видеорепортаж Евгении Егошиной
«Примавтодор» закупил в Беларуси 56 единиц новой спецтехники. И это только начало. На содержании компании сегодня более семи тысяч километров дорог по всему краю, поэтому предприятию необходима надежная и легкая в обслуживании техника. Шесть новеньких тракторов уже доставлены во Владивосток, на очереди еще 24.
Александр Потинихин, начальник участка пригородного филиала «Надеждинский» АО «Примавтодор»: «Они просты в эксплуатации, в ремонте, запчасти на них всегда есть. Они зарекомендовали себя с хорошей стороны. У нас город не на равнине, а на сопках весь находится, поэтому они все «четырёхвэдовые», словом очень практичные трактора».
Сегодня в крае действует пятилетняя программа по обновлению техники регионального лидера дорожной отрасли. Только в этом году на модернизацию парка «Примавтодора» из краевого бюджета будет направлено 454 млн рублей.
«Беларусы» не только удобны в эксплуатации, но и универсальны. Благодаря навесному оборудованию, которое легко заменить, трактор из летней косилки можно быстро превратить в зимний снегоуборщик с навесной щеткой и ледорубом.
Роман Симонов, главный механик АО «Примавтодор»: «Сейчас на аварийно-восстановительные работы в первую очередь. Будем устанавливать на них навесные фрезы и аварийно-восстановительные работы будут проводиться по всему краю, на все филиалы будут распространяться».
Совсем скоро автопарк пополнят так называемые «пылесосы», они будут приводить в порядок тротуары и обочины по гостевому маршруту. Всего за этот период на обновление дорожной и строительной техники направят 1,5 миллиарда рублей из краевого бюджета.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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