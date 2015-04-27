В Кавалеровском районе введен особый противопожарный режим
Постановлением администрации Кавалеровского района в среду, 4 апреля, на территории муниципалитета введен особый противопожарный режим. Сегодня силы, задействованные здесь на тушении пожаров, насчитывают 137 человек. В районе задействованы 26 единиц техники, сообщает «Вести: Приморье».
Напомним, на время введения особого противопожарного режима запрещено разведение открытого огня и сжигание мусора, проведение в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, запрещено посещать леса.
Также введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.
За прошедшие сутки в Приморье ликвидировано шесть лесных пожаров в Лесозаводском городском округе, Дальнереченском, Кавалеровском, Михайловском, Надеждинском и Черниговском районах. Локалиновано шесть лесных пожаров в Кавалеровском, Ханкайском районах и Уссурийском городском округе.
На утро четверга, 5 апреля, действующими остаются 11 лесных пожаров в Тернейском, Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском, Черниговском районах и Дальнегорском городском округе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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