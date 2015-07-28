Иностранец пойдет под суд в Приморье за контрабанду наркотиков
В Октябрьском районе Приморского края закончено расследование уголовного дела против иностранца, которого обвиняют в незаконном перемещении наркотиков через границу.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, в ноябре 2017 года 42-летний мужчина на пункте пропуска «Полтавка» Уссурийской таможни незаконно перевозил через границу на грузовике «ФАВ» наркотики. Вещество было спрятано в перчатке. Согласно заключению эксперта, нарушитель закона перевозил метамфетамин (первитин).
Против мужчины было возбуждено уголовное дело. Сейчас расследование завершено. Доказана причастность фигуранта к совершению преступления.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Законодательством Российской Федерации за контрабанду наркотических средств предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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