Количество резидентов свободного порта Владивосток достигло 600
600 компаний стали резидентами свободного порта Владивосток. Сумма заявленных инвестиций составляет свыше 370 млрд рублей. Выполнение проектов позволит создать более 42 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Минвостокразвития.
Новая, 600-я по счету компания-резидент, намерена построить во Владивостоке станции техобслуживания с автомойками, автостоянки и торговые павильоны на трех площадках города. В рамках соглашения об инвестиционной деятельности, подписанного 4 апреля с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» компания создаст 36 рабочих мест, общий объем инвестиций превысит 46,8 млн рублей. Ввод объектов планируется на 2020, 2022 и 2024 годы.
«На 2018 года мы поставили себе еще более амбициозные планы – довести количество резидентов до 1 130 (с объемом заявленных инвестиций 3,5 трлн руб. и созданием 95 тысяч новых рабочих мест) и обеспечить реализацию 146 проектов», - отмечает генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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