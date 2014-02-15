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В ДВФУ из-за пожарной тревоги эвакуирована часть центрального корпуса

В ДВФУ из-за пожарной тревоги эвакуирована часть центрального корпуса

Пожарная тревога прозвучала в ДВФУ на о. Русский в 10.10. Весь персонал и студенты были эвакуированы из здания одного из корпусов и через пять минут уже находились на крыльце здания.

Как рассказали «Вестям: Приморье» очевидцы, пожарные машины приехали на место ЧП через 23 минуты. Также сообщается, что пожарные выходы были закрыты, покинуть здание можно было только через центральный вход.

Как оказалось, задымление произошло в корпусе Е: в одной из лабораторий кафедры электроники и средств связи студенты воткнули один удлинитель в другой, и произошло короткое замыкание.

Сейчас студенты и персонал вернулись обратно в здание.

***

Пресс-служба ДВФУ отреагировала на публикацию и опровергает информацию о закрытых эвакуационных дверях, приводим их слова: «Эвакуационные выходы были открыты сотрудниками частного охранного предприятия в установленном порядке для организации эвакуации студентов и сотрудников ДВФУ».

Отметим, по правилам, указанным на сайте МЧС, «двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом».

В ДВФУ из-за пожарной тревоги эвакуирована часть центрального корпуса
В ДВФУ из-за пожарной тревоги эвакуирована часть центрального корпуса

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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