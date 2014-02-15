В ДВФУ из-за пожарной тревоги эвакуирована часть центрального корпуса
Пожарная тревога прозвучала в ДВФУ на о. Русский в 10.10. Весь персонал и студенты были эвакуированы из здания одного из корпусов и через пять минут уже находились на крыльце здания.
Как рассказали «Вестям: Приморье» очевидцы, пожарные машины приехали на место ЧП через 23 минуты. Также сообщается, что пожарные выходы были закрыты, покинуть здание можно было только через центральный вход.
Как оказалось, задымление произошло в корпусе Е: в одной из лабораторий кафедры электроники и средств связи студенты воткнули один удлинитель в другой, и произошло короткое замыкание.
Сейчас студенты и персонал вернулись обратно в здание.
***
Пресс-служба ДВФУ отреагировала на публикацию и опровергает информацию о закрытых эвакуационных дверях, приводим их слова: «Эвакуационные выходы были открыты сотрудниками частного охранного предприятия в установленном порядке для организации эвакуации студентов и сотрудников ДВФУ».
Отметим, по правилам, указанным на сайте МЧС, «двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
27.11.2015 Корпус ДВФУ эвакуировали из-за подозрительной находки
-
02.04.2015 Пожарные оперативно ликвидировали возгорание внешней обшивки здания на острове Русский
-
06.03.2015 В одном из корпусов ДВФУ на острове Русский вспыхнул пожар
-
21.10.2014 В кампусе ДВФУ во Владивостоке проведена массовая эвакуацию
-
30.05.2014 В ДВФУ на о. Русском ищут бомбу
-
15.02.2014 В самом крупном супермаркете Арсеньева произошел пожар
Добавить комментарий