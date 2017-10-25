Известный блогер раскритиковал Уссурийск

Известный блогер Илья Варламов нелестно отозвался об Уссурийске, который он посетил 4 апреля. По словам Варламова, сначала ему пришлось ехать 70 км из аэропорта в грязном такси с водителем, который всю дорогу матерился. В Уссурийске он поселился в гостиницу на окраине города, из окна открывается вид на огороды, а в кране нет воды...

«Уссурийск – довольно депрессивный город, - утверждает на своем паблике Варламов. - В принципе, его и городом-то назвать сложно: куда ни посмотри, везде одноэтажные покосившиеся деревенские дома и пустыри. Многоэтажных зданий практически нет, сама застройка очень рыхлая и беспорядочная.

Уссурийск серый и неприветливый – может быть, оттого, что не появилась ещё листва? Первые полдня не оставляли мысли о том, что за углом непременно какой-нибудь труп должен будет качаться на столбе.

Вообще, Уссурийск – главный поставщик депрессивных новостей в стране. Именно тут во время тайфуна в 2015-м утонули медведи в частном зоопарке. В том же году 16-летняя девочка легла на рельсы перед приближающимся поездом. В 2012-м малолетний внук с товарищем убил свою бабушку ради 100 тыс. рублей и перстня. Именно тут в июне 2010-го отстреливались от силовиков "приморские партизаны".

Любой рассказ про местную политическую и бизнес-элиту непременно переходит к перечислению уголовных дел. Кого-то посадили, кто-то умер..."

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]