Анонс на 6 апреля

6 апреля в 17.00 в центре современного искусства «Артэтаж» (ул. Адмирала Фокина, 25) откроется выставка «Приморский серфинг». Вход свободный.

6 апреля в 13.00 в Артеме (Дворец культуры) - смотра-конкурса самодеятельности «Надежда, Вдохновение, Талант» среди воспитанников детских домов, школ-интернатов для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

6 апреля в 19.00 в КСК «Фетисов Арена» стартует заключительное хоккейное представление «Адмирала» в нынешнем сезоне. Вход свободный.

6 апреля с 8.00 на центральной площади Владивостока развернется пасхальная ярмарка.

6 апреля - Международный день спорта на благо развития и мира.

6 апреля - Всемирный день настольного тенниса.

6 апреля - День работников следственных органов МВД России.

6 апреля - Великая Пятница (Воспоминание Святых спасительных Страстей Иисуса Христа) у православных христиан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]