Анонс на 6 апреля
6 апреля в 17.00 в центре современного искусства «Артэтаж» (ул. Адмирала Фокина, 25) откроется выставка «Приморский серфинг». Вход свободный.
6 апреля в 13.00 в Артеме (Дворец культуры) - смотра-конкурса самодеятельности «Надежда, Вдохновение, Талант» среди воспитанников детских домов, школ-интернатов для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6 апреля в 19.00 в КСК «Фетисов Арена» стартует заключительное хоккейное представление «Адмирала» в нынешнем сезоне. Вход свободный.
6 апреля с 8.00 на центральной площади Владивостока развернется пасхальная ярмарка.
6 апреля - Международный день спорта на благо развития и мира.
6 апреля - Всемирный день настольного тенниса.
6 апреля - День работников следственных органов МВД России.
6 апреля - Великая Пятница (Воспоминание Святых спасительных Страстей Иисуса Христа) у православных христиан.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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