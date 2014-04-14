Во Владивостоке утилизируют японский алкоголь на 4 млн.рублей
Первомайским районным судом г. Владивостока вынесен обвинительный приговор по обвинению одного из членов экипажа судна, осуществлявшего перевозку автомобилей из Японии в Россию, за незаконное перемещение через таможенную границу алкогольной продукции в крупном размере.
Судом установлено, что в конце июля 2017 года 55-летний гражданин Российской Федерации переместил через таможенную границу Российской Федерации алкогольную продукцию, приобретенную в Японии, общей стоимостью более 4 миллионов рублей. Алкогольные напитки в ящиках осужденный разместил внутри перевозимых автотранспортных средств, тем самым пытаясь скрыть их от таможенного контроля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на судне незаконно перемещенные товары обнаружены и изъяты.
С учетом позиции государственного обвинителя Приморской транспортной прокуратуры подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере). Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей. Незаконно перемещенные товары постановлено уничтожить.
Приговор вступил в законную силу, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-центр Приморской транспортной прокуратуры.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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