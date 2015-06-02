Синоптики Приморья сделали прогноз погоды на апрель-2018 (карта погоды)
Согласно прогнозу приморских синоптиков на апрель 2018 года, средняя месячная температура воздуха ожидается +2…+6º, что близко к средним многолетним значениям. Осадков за месяц выпадет около среднего многолетнего количества, - сообщает пресс-служба Приморского примгидромета.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
24.03.2018 Синоптики обнародовали прогноз погоды на апрель для Приморья (карта погоды)
-
03.01.2018 Cиноптики Приморья сделали прогноз на январь 2018 года (карта погоды)
-
04.10.2017 Синоптики Приморья выпустили прогноз "аномалий" на октябрь 2017 года
-
21.08.2017 Примгидромет выпустил прогноз погоды на сентябрь 2017 года
-
02.10.2015 Октябрь в Приморье будет дождливым
-
02.06.2015 Июнь не принесет погодных сюрпризов приморцам
Добавить комментарий