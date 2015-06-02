Синоптики Приморья сделали прогноз погоды на апрель-2018 (карта погоды)

Согласно прогнозу приморских синоптиков на апрель 2018 года, средняя месячная температура воздуха ожидается +2…+6º, что близко к средним многолетним значениям. Осадков за месяц выпадет около среднего многолетнего количества, - сообщает пресс-служба Приморского примгидромета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]