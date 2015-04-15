Полицейские и дружинники проводят рейды по профилактике лесных пожаров в Приморье
В Приморском крае по итогам первого квартала зарегистрировано 57 природных пожаров на площади около пяти тысячи гектаров. На территории Уссурийского городского округа введен особый противопожарный режим.
В тушении природных пожаров задействовано свыше 700 сотрудников органов внутренних дел и 223 единицы автотранспорта. Ведется круглосуточный мониторинг складывающейся обстановки. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
За три месяца сотрудниками полиции и дружинниками проведено 90 рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Главная цель проведения таких рейдов – профилактика лесных пожаров.
В отношении четырех приморцев, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, составлены административные протоколы. Статьей 8.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Нарушение требований пожарной безопасности) предусмотрены штрафные санкции. Для граждан размер штрафа составляет до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - до 30 тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч рублей.
За уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем предусмотрена уголовная ответственность. Статья 261 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до 3 миллионов рублей, либо в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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