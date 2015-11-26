Резидент свободного порта Владивосток завершает строительство двух многоэтажек в Надеждинском районе. На стройплощадке побывал глава региона. Андрей Тарасенко был приятно удивлен темпами стройки и качеством жилья. И сейчас администрация края ведет с резидентом переговоры о начале еще одной крупной стройки. Где она будет вестись?

Дмитрий Мелкозеров показывает свою новую квартиру. Дом уже сдан. Осталось сделать лишь ремонт. Дмитрий работает в пригороде, поэтому выбрал квартиру именно в этом жилом комплексе.

Дмитрий Мелкозеров, новосел: «Выбирали самую большую квартиру которая есть в этом комплексе, чтобы каждому члену семьи моей жилось комфортно».

Новый жилой комплекс в Надеждинском районе возводит резидент свободного порта Владивосток. Изначально стоили дома для тех, кто будет работать на производствах территории опережающего развития «Надеждинская», которая поблизости. Но жить в 30 минутах езды от краевой столицы в экологически чистом месте захотели и владивостокцы. Цена квартир подкупает. Преференции, которые даны государством компании-застройщику позволили сделать жилье доступным.

Алексей Бойко, генеральный директор компании -застройщика: «Это правда, это все работает, мы освобождены от налога на прибыль и ЕСН у нас гораздо ниже, чем у нерезидентов, кроме того, то, что мы делаем государственное дело... со стороны чиновников всех уровней мы встречаем понимание».

Два дома из девяти уже сданы в эксплуатацию, еще два достроят до конца года. Темпы стройки оценил глава региона. С резидентом СПВ Андрей Тарасенко обсудил и возможность предоставления части квартир по краевым программам.

- Здесь можно переселение из аварийного жилья, детей-сирот и свободная продажа с 16 года пошла на увеличение.

- А если мы в других районах будем заказчиками? Проект красивый.

- Для меня проблем нет. Вот эти два дома — за 6 месяцев коробки полностью возвели.

- Хорошо.

Большая стройка закипит и в Большом Камне. Администрация Приморья там ведет строительство жилого микрорайона «Солнечный». Резидент СПВ, возможно, будет возводить высотки и там, сейчас идут переговоры. За счет краевого бюджета построят четыре девятиэтажки на 750 квартир. Это будет служебное жилье для работников судоверфи «Звезда», современное предприятие создается в рамках ТОР «Большой Камень».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]