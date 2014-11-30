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Синоптики выпустили уточненный прогноз на апрельский снегопад

Уже этим вечером в Приморье пойдет снег. Приморские синоптики рассказали где и когда будет идти снегопад.

Начнется он в Хасанком районе, затем перейдет на южную половину края в течение ночи. Во Владивостоке мокрый снег начнется ближе к ночи и усилится к утру 6 апреля. Из-за слабых положительных значений температуры, на юге края так же ожидается гололедица.

Татьяна Суханова, заместитель начальника отдела приморского УГМС: "В южной половине края ночью мы ожидаем осадки. Преимущественно они пройдут в виде мокрого снега. В континентальных районах это будет больше снег. "

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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