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Замначальника ИК-27 в Приморье брал взятки с осужденных

Замначальника ИК-27 в Приморье брал взятки с осужденных

Фото: Новости Находки

Партизанский районный суд Приморского края вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего должностного лица исправительной колонии в пос. Волчанец. Он признан виновным в получении взятки за общее покровительство по службе.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на генеральную прокуратуру РФ, злоумышленник занимал должность заместителя начальника колонии — начальника центра ФКУ ИК-27 ГУФСИН России по Приморскому краю (п. Волчанец). В ноябре 2017 года в своем кабинете он получил от осужденного, отбывавшего наказание, взятку. Так, за 33 тыс. рублей он пообещал осужденному создать комфортные условия и послабление режима отбывания наказания, а также оказывать общее покровительство в его интересах.

Суд назначил подсудимому 1 год 3 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 330 тыс. рублей.

Суд также лишил его права занимать должности в органах государственной власти, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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