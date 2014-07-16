Пчелы в Приморье проснулись после зимней спячки
Пчеловоды по всему краю начали выставлять ульи, насекомые восстанавливаются после зимней спячки. Собирать пыльцу насекомые начнут с весенних первоцветов, сообщает "Вести: Приморье".
В 2017 году в Приморье было собрано около пяти тысяч тонн меда, большая часть которого реализуется в пределах страны, а также отправляется на экспорт. Эксперты считают, чтобы увеличить производство качественного меда, пчеловодам края необходимо объединяться в кооперативы.
Ранее «Вести: Приморье» сообщали, что китайские таможенники в последнее время не пропускают через границу мед, который пытаются вывезти на родину туристы из КНР.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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