Приморские инвестпроекты получат государственную поддержку

Одобрены инвестиционные проекты, которые будут включены в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Всего в перечень вошли 24 проекта, из которых чуть менее половины будут реализованы в Приморье, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Так, господдержку получат проекты, направленные на создание жилого микрорайона с развитой инфраструктурой в Уссурийске (инвестор – ООО «Уссурийск Спорт Сервис»), строительство терминала по перевалке сжиженного углеводородного газа и нефтехимии в Хасанском районе (инвестор – ООО «Восток ЛПГ»), строительство краболовных судов по программе «Квоты под киль» (инвестор – ООО «Антей»).

Также в госпрограмму будут включены проекты по выращиванию ценных морских гидробионтов (инвестор – ООО «Эффективная энергия») и выращиванию и переработке марикультуры (инвестор – ООО «Русская марикультура»).

Кроме того, в перечне – проекты по строительству многопрофильного медицинского центра (инвестор – ООО «ЭВЕНТУС»), модернизации и расширению производства деревянных игрушек (инвестор – ООО «Эко Тойс») и другие.

Как сообщили в Минвостокразвитии, повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока – одна из приоритетных задач, стоящих перед государством. Для ее решения в макрорегионе по инициативе Президента России Владимира Путина созданы специальные механизмы – режим Свободного порта Владивосток и территории опережающего развития.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]