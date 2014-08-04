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Плановый ремонт газовых сетей проводят в Приморье

Плановый ремонт газовых сетей проводят в Приморье

В Приморье проводят диагностику подземных газопроводов. После ремонта у жителей многоквартирных домов появится альтернатива – остаться на сжиженном газе или перейти на электричество, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт сайт adm-ussuriisk.ru

Сейчас в крае сжиженным углеводородным газом пользуются жители более 300 многоквартирных домов Лесозаводска, Находки, Уссурийска, а также Кировского, Михайловского, Октябрьского, Пограничного, Ханкайского, Хорольского и Черниговского районов.

Системы газоснабжения в данных муниципалитетах построены в период 1970-1990 годов. В настоящее время проводится диагностика подземных газопроводов и газораспределительных установок, по результатам которой будет приниматься решение о продлении срока службы или вывода из эксплуатации оборудования для дальнейшей реконструкции.

 


Жителям необходимо помнить, что существуют требования по эксплуатации и обслуживанию внутридомового газового оборудования, кроме того необходимо периодически проводить диагностику систем вентиляции многоквартирных домов. Соблюдение регламентных сроков проведения данных работ – залог безопасного и надежного газоснабжения. За проведение технического диагностирования ответственны ТСЖ, ЖСК или управляющая компания.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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