В администрации Приморья прокомментировали ситуацию с субсидированными авиабилетами

Приморцы могут приобрести льготные авиабилеты в Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и по другим направлениям, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу краевой админстрации. По мнению краевых властей, несмотря на то, что "Аэрофлот" приостановил продажу субсидированных билетов, у жителей края остается большой выбор по приобретению льготных билетов других авиакомпаний.



Раннее "Вести:Приморье" в материале "Это мясорубка какая-то": очередь за субсидированными авиабилетами во Владивостоке" рассказывали о нездоровом ажиотаже,который охватил жителей Владивостока, пытавшихся купить дешевые авиабилеты.

По информации Росавиации, до 1 декабря 2018 года по трем программам субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь и из Калининграда по специальному тарифу планируется перевезти почти 729 тысяч пассажиров, финансирование из федерального бюджета составляет 3,8 миллиарда рублей.

В частности, по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток, включая направления в пределах Дальневосточного федерального округа и перевозку детей во Всероссийский детский центр «Океан», полеты осуществляются по 57 направлениям, льготными билетами смогут воспользоваться более 446,7 тысяч пассажиров. В программе задействованы семь авиакомпаний: «Аэрофлот-российские авиалинии», «Алроса», «Норд Стар», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и «Якутия».

«Обязанностью авиакомпании-участника программы субсидирования является предоставления на каждом рейсе, за исключением рейсов, выполняемых во Всероссийский детский центр “Океан”, квоты мест в салоне экономического класса воздушного судна для обеспечения воздушной перевозки пассажиров по специальному тарифу в количестве не менее 30% общего количества мест в салоне экономического класса, предусмотренных типовой конструкцией воздушного судна», – говорится в сообщении Росавиации.

На сегодняшний день льготные авиабилеты из Владивостока продают по нескольким направлениям авиакомпании «Уральские авиалинии», «Якутия» и S7 («Сибирь»).

Так, «Уральские авиалинии» предлагают билеты по субсидированным тарифам по маршрутам: Владивосток – Санкт-Петербург (7500 рублей в одну стороны), Владивосток – Екатеринбург (6400 рублей в одну сторону), Владивосток – Новосибирск (5900 в одну сторону), Владивосток – Иркутск (5500 в одну сторону). S7 предлагает льготные авиабилеты по маршрутам: Владивосток – Хабаровск (1800 рублей в одну сторону), Владивосток – Петропавловск-Камчатский (6200 рублей в одну сторону) и Новосибирск – Владивосток (5900 рублей в одну сторону). Авиакомпания «Якутия» продает льготные билеты из Якутска во Владивосток и обратно по цене 6400 рублей в одну сторону.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, на данный момент продажу билетов по субсидируемым тарифам остановлена на рейсы группы компаний «Аэрофлот». Авиакомпания была вынуждена прекратить продажу в связи с полным освоением выделенных из госбюджета средств на выплату субсидий, чтобы не нарушить договор с Росавиацией. По условиям договора, авиакомпания обязана строго соблюдать выделенный ей лимит субсидирования.

При этом, «Аэрофлот» продолжает продажу билетов в рамках собственной социальной программы «плоских тарифов», когда билет по фиксированному тарифу в экономический класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений.

Напомним, продажа льготных авиабилетов в города Дальнего Востока и центральной части России стартовала в Приморье 29 марта. Постановлением Правительства РФ утверждён перечень авиамаршрутов с Дальнего Востока, на которые пассажиры смогут приобретать билеты по субсидированным тарифам. Воспользоваться льготными авиаперелётами могут несколько категорий граждан. Это люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Также это инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы. Воспользоваться авиабилетами с фиксированной стоимостью пассажиры смогут в период с 1 марта по 1 декабря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]