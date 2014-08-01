Войска на Дальнем Востоке подняты по тревоге
Сразу несколько крупных соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) на Дальнем Востоке подняты по тревоге, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-служба округа. В соединениях и воинских частях ВВО под руководством и.о. командующего войсками округа генерал-лейтенанта Александра Чайко проходит контрольная проверка за зимний период обучения.
«В настоящее время подняты по тревоге соединения и воинские части Восточного военного округа, дислоцированные на острове Сахалин, Курильских островах, в Хабаровском и Приморском краях. Военнослужащие на штатной технике вышли в назначенные районы и приступили к выполнению учебно-боевых задач с проведением боевых стрельб», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. В ходе контрольных занятий будет проверено состояние боевого дежурства и оперативной подготовки, вооружения и военной техники, состояние материально-технического обеспечения.
Кроме того, военнослужащие проведут стрельбы из стрелкового оружия и вооружения военной техники, а также сдадут нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке. Занятия пройдут на полигонах на острове Сахалин, Камчатском, Хабаровском, Приморском, Забайкальском краях, республике Бурятия, Амурской и Еврейской автономной областях.
«Особое внимание будет привлечено к проверке воинских частей и подразделений, претендующих на присвоение почетного наименования «ударные», — сообщили в пресс-службе.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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