В пригороде Владивостока лед "выполз" на берег (фото)

Фото редкого природного явления поступило на WhatsApp "Вести:Приморье". На берегу Амурского залива в районе "Чайки" лед "вышел на пляж, сообщает наш подписчик.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что подобное красивое и редкое явление также было снято на видео в бухте Посьет. На кадрах видно, как лед с приличной скоростью выползает на берег и перекрывает движение по прибрежной дороге. По словам эксперта паблика, это происходит благодаря сильному потоку ветра с моря.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]