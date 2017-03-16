В пригороде Владивостока лед "выполз" на берег (фото)
Фото редкого природного явления поступило на WhatsApp "Вести:Приморье". На берегу Амурского залива в районе "Чайки" лед "вышел на пляж, сообщает наш подписчик.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что подобное красивое и редкое явление также было снято на видео в бухте Посьет. На кадрах видно, как лед с приличной скоростью выползает на берег и перекрывает движение по прибрежной дороге. По словам эксперта паблика, это происходит благодаря сильному потоку ветра с моря.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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