На Владивосток может обрушиться новый удар стихии

Сильный ливневый дождь ожидается в столице Приморья 10-11 апреля, сообщают "Вести:Приморье". Cогласно предварительным прогнозам сайта Примпогода, дождь начнется вечером во вторник и закончится к обеду 11 апреля. Выпадет не менее 15 мм осадков. Температура воздуха составит +3...+4 градусов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]