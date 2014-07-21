На Владивосток может обрушиться новый удар стихии
Сильный ливневый дождь ожидается в столице Приморья 10-11 апреля, сообщают "Вести:Приморье". Cогласно предварительным прогнозам сайта Примпогода, дождь начнется вечером во вторник и закончится к обеду 11 апреля. Выпадет не менее 15 мм осадков. Температура воздуха составит +3...+4 градусов.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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