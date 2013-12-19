Пьяный водитель грузовика сбил женщину-пешехода в Лесозаводске. Подробности
Сообщение о ДТП с участием пешехода поступило в четверг в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Лесозаводский». Как рассказали очевидцы грузовик сбил женщину-пешехода на улице Будника, 110. На место происшествия прибыли сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 28-летний мужчина, севший за руль автомобиля «Исудзу Эльф» в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и сбил 55-летнюю женщину. ДТП произошла в зоне действия пешеходного перехода. После наезда на пешехода микрогрузовик продолжил движение в направлении улицы Григоренко и въехал в забор и столб уличного освещения.
В результате ДТП пострадавшая скончалась. Водитель «Исудзу Эльф» госпитализирован.
Установлено, что водитель микрогрузовика ранее обучение на право управления транспортным средством не проходил.
В соответствии с действующим законодательством, в отношении нарушителя составлен административный материал по ст. 12.8 ч. 3 «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами», что влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.
По факту автоаварии со смертельным исходом полиция проводит проверку. Назначено проведение ряда экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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