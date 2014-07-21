Росприроднадзор не нашел угольную пыль в порту Находки и бухте Врангель
Инспекторы Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора во время рейда в порту Находки не обнаружили пыления в местах перевалки угля. В инспекторском отчете, который размещен на официальном сайте ведомства, отмечается, что была проверена работа 13 стивидорных компаний в Находке,сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Интерфакс.
Специалисты сообщают, что на момент проверок уголь перегружался на причалах девяти предприятий. Шесть компаний задействовали водяные пушки и поливальные машины для подавления пыления: ОАО «Терминал Астафьева», АО «Находкинский МТП», ООО «Аттис Энтерпрайс», АО «Порт Восточные ворота – Приморский завод», ООО «Геомар», АО «Восточный лесной порт». Проверяющие указали, что на причалах этих компаний «пыли нет».
«В районе пляжа Прикумский бухты Врангеля экологическая ситуация в норме, пыления и загрязнения не наблюдается», – добавляют инспекторы.
Отмечается также, что в целях улучшения экологической ситуации на территории Находкинского городского округа, проведение ежедневных рейдовых осмотров будет продолжено.
Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что в соцсетях края было распространено видео, на котором, по словам его автора, показано состояние воды в бухте Врангель в районе пляжа «Прикумск» г.Находка. На видео заметно, что у берега большая площадь акватории покрыта темной пленкой. Как рассказывает автор, это угольная пыль. По его словам, такое масштабное загрязнение в этом месте он наблюдает впервые. Также видно, как буксиры разгоняют с поверхности воды водными потоками угольную пыль.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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