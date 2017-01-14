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Рубрика «Общество»: «Тотальное путешествие» — сумасшедшая авантюра

О путешествии из Новосибирска во Владивосток рассказывает Ольга Ребковец, организатор «Тотального диктанта» в России.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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