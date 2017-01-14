Рубрика «Общество»: «Тотальное путешествие» — сумасшедшая авантюра
О путешествии из Новосибирска во Владивосток рассказывает Ольга Ребковец, организатор «Тотального диктанта» в России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
03.04.2018 Анонс на 4 апреля
-
16.11.2017 Рубрика «Общество»: «Знать и помнить!»
-
10.11.2017 Рубрика «Общество»: Добровольные народные дружины
-
12.04.2017 Рубрика «Общество»: Приморье выполнило план по призыву на военную службу
-
21.03.2017 Рубрика «Общество»: Добровольные народные дружины
-
14.01.2017 «Вести: Приморье». Рубрика «Общество»: Подростковый суицид
Добавить комментарий