«Вести: Приморье. Интервью»: Американцы назвали кратеры на Луне именами российских исследователей
«Вести: Приморье. Интервью» с Вячеславом Довганем, генералом-майором авиации, заслуженным испытателем космической техники, доктором технических наук, водитель лунохода.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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